Konyaspor'dan küfürlü tezahürata tepki!

Tümosan Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Antalyaspor deplasmanında alınan galibiyete rağmen tribünlerdeki küfürlü tezahürata sert tepki gösterdi. Yönet, sporun örnek bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtirken, takımın son haftalardaki çıkışını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Yönet, sözlerine geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda gerçekleşen okul katliamında şehit olan öğretmen ve öğrencilere başsağlığı dileyerek başladı. Yaşanan üzücü olayın ardından toplumun kendini sorgulaması gerektiğine vurgu yapan Yönet, “Herkes bu olay nedeniyle neyi eksik yaptığımızı, neyi yanlış yaptığımızı sorgulaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Küfür ve kötü tezahürat kabul edilemez

Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Antalyaspor galibiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, Konyaspor olarak sahada iyi mücadele ettiklerini ve galibiyetten mutlu olduklarını, ancak karşılaşma esnasında tribünlerden yükselen küfür ve kötü tezahüratın kabul edilemez olduğunu söyledi. Yönet, “Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Antalya'da neredeyse 90 dakika devam eden küfürler, kötü tezahürat tarafımızdan kabul edilemez. Bizlerin çocuklarımıza, evlatlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Örnek olmak zorundayız. Konyaspor camiası olarak yıllardır bir duruş, bir tavır sergiliyoruz. Her demecimizde, her basın açıklamamızda örnek olmamız gerektiğini düşünüyor ve söylüyoruz”.

Kalan maçlardaki tüm puanlara talibiz

“Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Konya gerçekten bir medeniyet merkezi, bir ilim ve bir fan merkezi, bir spor merkezi olmak zorunda. Örnek olmak zorunda olduğumuzu bir kez daha yineliyorum. Bir yönetici olarak böyle bir sorumluluğun olduğunu düşünüyorum. Bu küfürleri statlarımızda, nahoş olayları ortadan kaldırmamız lazım. Bunu sadece bu maçın özelinde söyleyemiyorum, tüm statlarımızda küfürler oluyor, lütfen buna son verelim”. Antalya'ya giden taraftarlara teşekkürlerini sunan Yönet, “Herkes kendine düşen görevi yerine getirmekte.

Taraftarlar, teknik ekip, yöneticiler ve futbolcular. Haftalardır galip gelememe serisini bir yerde kırdık ve şükür güzel sonuçlar alıyoruz, galibiyetler alıyoruz, puanlar alıyoruz. Birkaç hafta önce söylemiştim, oynanacak önümüzde maçlar var. Oynayacağımız maçlardaki tüm puanlara talibiz. Kazanmak için oynayacağız. Ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Bu sinerjiyi önümüzde ki sezona da daha iyi şekilde taşımanın provası olacak” diye konuştu.