Konyaspor'dan Erzurumspor'a kutlama
Konyaspor Kulübü, resmi sosyal medyadan yayımladığı mesajla Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un başarısını kutladı
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından mavi-beyazlılar, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek adını Süper Lig'e yazdırdı. Konyaspor Kulübü, resmi sosyal medyadan yayımladığı mesajla Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un başarısını kutladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi, “Hoş geldin Erzurumspor! Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Dadaşlar Diyarı Erzurumspor'u tebrik ediyoruz”.