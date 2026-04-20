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Konya'da bugün kimler vefat etti? 20 Nisan Pazartesi günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 20 Nisan Pazartesi günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 20 Nisan Pazartesi günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. GÜLÜMSER UÇAR
    BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
     
  2. ŞÜKRÜ BÜYÜKÇİZMECİ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  3. ŞÜKRAN TAŞTAN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  4. AHMET KOÇYİĞİT
     ELMACI MEZARLIĞI
     
  5. HATİCE ESEROĞLU
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  6. MEHMET KORCAN
    DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI
     
  7. MUSTAFA BUĞUR
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  8. MUSTAFA UÇAR
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  9. HURİYE DURGUT
    GÖDENE (Köy İçi) YUKARI MEZARLIĞI 1
     
  10. BAYRAM IŞIK
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  11. MERYEM ÇALAR
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  12. NACİYE CEYLAN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  13. FADİMANA ÖZDEMİR
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  14. MUSTAFA GÜNIŞIK
    YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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