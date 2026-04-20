Konya'da bugün kimler vefat etti? 20 Nisan Pazartesi günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 20 Nisan Pazartesi günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- GÜLÜMSER UÇAR
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
- ŞÜKRÜ BÜYÜKÇİZMECİ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- ŞÜKRAN TAŞTAN
MUSALLA MEZARLIĞI
- AHMET KOÇYİĞİT
ELMACI MEZARLIĞI
- HATİCE ESEROĞLU
MUSALLA MEZARLIĞI
- MEHMET KORCAN
DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI
- MUSTAFA BUĞUR
YAZIR MEZARLIĞI
- MUSTAFA UÇAR
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- HURİYE DURGUT
GÖDENE (Köy İçi) YUKARI MEZARLIĞI 1
- BAYRAM IŞIK
ÜÇLER MEZARLIĞI
- MERYEM ÇALAR
MUSALLA MEZARLIĞI
- NACİYE CEYLAN
MUSALLA MEZARLIĞI
- FADİMANA ÖZDEMİR
YAZIR MEZARLIĞI
- MUSTAFA GÜNIŞIK
YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI