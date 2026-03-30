Konyaspor'dan ayrıldığım için pişmanım!

2022-2023 sezonunun devre arasında ani bir kararla bir gece yarısı Konya’dan ayrılarak Olympiakos'a giden Zymer Bytyqi'den yıllar sonra itiraf geldi.

2021-2023 yılları arasında Konyaspor'da forma giyen Zymer Bytyqi, HT Spor canlı yayınında konuştu.

Tecrübeli futbolcu, “Bugün bile Konyaspor’dan ayrıldığıma pişmanım. Ama bazen Tanrı böyle ister. Hayat bu, her şey devam ediyor. Türkiye’deki yıllarım gerçekten çok iyiydi. Türkiye ile konuşurken, hep Konyaspor döneminden bahsederim. Şehri, taraftarı ve kulübü çok seviyorum. Beraber çok güzel şeyler başardık. Ligde üçüncü sıraya yükseldik. Benim için harika zamanlardı. Kulübün ve teknik direktörün güvenini ve desteğini hep hissetim. Bu benim her zaman ihtiyaç duyduğum bir şeydi" dedi.

ŞU an herhangi bir kulüpte forma giymeyen Zymer Bytyqi, Kosova-Türkiye maçını da yorumladı. Bytyi, “Finale yükselmemiz beni şaşırtmadı. Kalitemizin farkındayız. Bence bu duruma gelmemiz normal karşılanmalı. Bu yükselişimizin hızlı olduğu görüşüne katılmıyorum. Bizim her zaman kalitemiz vardı. Ama daha önceki dönemlerde bir takım kimyası oluşturamamıştık. Deniyorduk ama başaramıyorduk. Şimdi harika bir hoca ve oyuncular var. Türkiye maçında savunmada daha iyi iş çıkarmalıyız. Türkiye’nin hücumda çok kaliteli isimleri var. Çok zorlu ve çekişmeli bir maç olacak. Baskı Türkiye’nin üzerinde olacak. Kosova savaşacak. Umarım Kosova kazanır. Türkiye’yi çok seviyorum ama kanım Kosova’ya ait” ifadelerine yer verdi.