Konyaspor'da Kramer sevinci

Yeşil-beyazlıların forveti Blaz Kramer'in dizindeki sakatlığı iyiye giderken, ameliyata gerek olmadığı ifade edildi

Konyaspor'da Kramer sevinci
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tümosan Konyaspor’un golcüsü Blaz Kramer’den iyi haber geldi. Yeşil-beyazlı futbolcu, sezonun son haftalarında menisküs sakatlığı nedeniyle forma giyememiş ve Türkiye Kupası finalinde de az süre alabilmişti. Sezon sonunda ameliyat olacağı belirtilen Kramer’in sakatlığının iyiye gittiği ve şu an için ameliyata gerek olmadığı bildirildi. Uygulanan tedavi sürecinin ardından oyuncunun dizindeki sakatlığının olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Tecrübeli forvetin şu aşamada ameliyat olması planlanmıyor. Kramer'in tedavi programı, kamp dönemine kadar cerrahi müdahale olmaksızın devam edecek. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AKOM'dan Konyalılara uyarı
AKOM’dan Konyalılara uyarı
Konya sınırında muhteşem görsel şölen
Konya sınırında muhteşem görsel şölen
Konya'nın en hızlı büyüyen ilçesi! Başkan Kılca teşekkür etti
Konya'nın en hızlı büyüyen ilçesi! Başkan Kılca teşekkür etti
Başkan Altay müjdeyi verdi! Konya'ya 150 milyon liralık yatırım
Başkan Altay müjdeyi verdi! Konya'ya 150 milyon liralık yatırım
Selçuklu'da bayramda hizmetler aksamadı
Selçuklu’da bayramda hizmetler aksamadı
Meram'da bayram huzur içinde geçti
Meram’da bayram huzur içinde geçti