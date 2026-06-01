Konyaspor'da Kramer sevinci

Tümosan Konyaspor’un golcüsü Blaz Kramer’den iyi haber geldi. Yeşil-beyazlı futbolcu, sezonun son haftalarında menisküs sakatlığı nedeniyle forma giyememiş ve Türkiye Kupası finalinde de az süre alabilmişti. Sezon sonunda ameliyat olacağı belirtilen Kramer’in sakatlığının iyiye gittiği ve şu an için ameliyata gerek olmadığı bildirildi. Uygulanan tedavi sürecinin ardından oyuncunun dizindeki sakatlığının olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Tecrübeli forvetin şu aşamada ameliyat olması planlanmıyor. Kramer'in tedavi programı, kamp dönemine kadar cerrahi müdahale olmaksızın devam edecek.