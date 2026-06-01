Konyaspor'da genel kurul olacak mı?
Yeşil-beyazlılarda sezonun sona ermesinin ardından gözler yönetime çevrildi
Tümosan Konyaspor’da olağanüstü genel kurulun şimdilik yapılmaması yönünde karar alındığı ifade edildi. Yönetime yapılacak takviyeler nedeniyle sezon sonunda yapılması düşünülen genel kuruldan vazgeçildiği belirtildi. Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yönetim kadrosunda bazı değişikliklere gitti. Yeşil-beyazlı kulüpte bir süredir kamuoyunda konuşulan olağanüstü genel kurul ve yönetim değişikliği iddiaları gündemi meşgul ederken, kulüp yönetiminin mevcut kadro üzerinden yola devam edeceği gelen bilgiler arasında.
Konyaspor’da yeni sezon öncesinde daha güçlü bir yapı oluşturmak amacıyla yönetim kadrosunda revizyon yapıldı. Başkan Ömer Atiker ve yönetiminin güven tazelemek adına kongre kararı alabileceği yönündeki söylentiler gündemdeki yerini korurken, son gelişmeler doğrultusunda böyle bir planlamanın şimdilik bulunmadığı ifade edildi. Kulüp yönetiminin mevcut yapı üzerinden çalışmalarını sürdürme kararı aldığı, yeni sezon planlamasının da bu doğrultuda şekillendirildiği öğrenildi. Böylece Konyaspor’da kongre yerine yönetim içindeki görev dağılımları ve yeni isimlerle güçlendirilmiş bir yönetim kadrosu ön plana çıktı.
Konyaspor’un mevcut yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
Kulüp Başkanı: Ömer Atiker
2. Başkan: Ali Kaya
Başkan Vekilleri:
Mahmut Karabulut
Lütfi Can Başaran
Yunus Derebağ
Süleyman Oğuz
Targun Polat
Genel Sekreter Basın Sözcüsü:
Cengiz Yönet
As Başkanlar:
Ömer Demirhan
Okay Tınkı
Muhammed Şeker
Mehmed Baypınar
Güvezir Korkmaz
Yusuf Küçükbakırcı
Mustafa Damkacı
Ahmet Ayan
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Hüseyin Uysal
Oktay Erkek
Fikret Serkan Yapalı
Hasan Tosunoğlu
İsmail Korkmaz
İsa Özgençoğlu
Emre Demirkol
Metin Koncagül
Ali Onur Kahraman