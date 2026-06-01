Konyaspor'da genel kurul olacak mı?

Tümosan Konyaspor’da olağanüstü genel kurulun şimdilik yapılmaması yönünde karar alındığı ifade edildi. Yönetime yapılacak takviyeler nedeniyle sezon sonunda yapılması düşünülen genel kuruldan vazgeçildiği belirtildi. Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yönetim kadrosunda bazı değişikliklere gitti. Yeşil-beyazlı kulüpte bir süredir kamuoyunda konuşulan olağanüstü genel kurul ve yönetim değişikliği iddiaları gündemi meşgul ederken, kulüp yönetiminin mevcut kadro üzerinden yola devam edeceği gelen bilgiler arasında.

Konyaspor’da yeni sezon öncesinde daha güçlü bir yapı oluşturmak amacıyla yönetim kadrosunda revizyon yapıldı. Başkan Ömer Atiker ve yönetiminin güven tazelemek adına kongre kararı alabileceği yönündeki söylentiler gündemdeki yerini korurken, son gelişmeler doğrultusunda böyle bir planlamanın şimdilik bulunmadığı ifade edildi. Kulüp yönetiminin mevcut yapı üzerinden çalışmalarını sürdürme kararı aldığı, yeni sezon planlamasının da bu doğrultuda şekillendirildiği öğrenildi. Böylece Konyaspor’da kongre yerine yönetim içindeki görev dağılımları ve yeni isimlerle güçlendirilmiş bir yönetim kadrosu ön plana çıktı.

Konyaspor’un mevcut yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Kulüp Başkanı: Ömer Atiker

2. Başkan: Ali Kaya

Başkan Vekilleri:

Mahmut Karabulut

Lütfi Can Başaran

Yunus Derebağ

Süleyman Oğuz

Targun Polat

Genel Sekreter Basın Sözcüsü:

Cengiz Yönet

As Başkanlar:

Ömer Demirhan

Okay Tınkı

Muhammed Şeker

Mehmed Baypınar

Güvezir Korkmaz

Yusuf Küçükbakırcı

Mustafa Damkacı

Ahmet Ayan

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Hüseyin Uysal

Oktay Erkek

Fikret Serkan Yapalı

Hasan Tosunoğlu

İsmail Korkmaz

İsa Özgençoğlu

Emre Demirkol

Metin Koncagül

Ali Onur Kahraman