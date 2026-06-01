Konya aynı anda pedal çevirecek!
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında 2026 Avrupa Bisiklet başkenti Konya'nın 31 ilçesinde eş zamanlı bisiklet sürüşü yapılacak
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, Konya’da bu yıl geniş katılımlı bir etkinlikle kutlanacak. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip şehirde, 31 ilçede aynı anda bisiklet sürüşü yapılacak. Etkinliğin merkez noktası ise Kılıçarslan Kent Meydanı (Taş Bina önü) olacak. Program, 3 Haziran 2026 tarihinde saat 19.00’da başlayacak. “Bir şehir, bir an, binlerce pedal” sloganıyla düzenlenecek organizasyonda, bisiklet tutkunlarının bir araya gelerek Dünya Bisiklet Günü’nün coşkusunu birlikte yaşaması hedefleniyor. Konya genelinde düzenlenecek eş zamanlı sürüşlere tüm bisiklet severler davet edildi.