Konyaspor’da akıllar kupada! Beşiktaş mesaisi sürüyor

Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde bugün idman yapacak ve yarınki antrenman sonrası İstanbul'a giderek kampa girecek.

Tümosan Konyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası yarı finali mesaisine devam ediyor. Konyaspor, 5 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçının hazırlıklarına ara vermeden dün yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ile başladı. Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı.

Sahada pas çalışması ve 5’e 2 ile devam eden antrenman, turnuva maçları ile sona erdi. Konyaspor, bugün öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. Yeşil-beyazlı ekibimiz yarınki idman sonrasında uçakla İstanbul’a giderek kampa girecek. Camia tur için kenetlendi, Konyaspor zorlu maçı kazanarak adını tarihte ikinci kez finale yazdırmak istiyor.