Konyaspor Başkanı Atiker'den mesaj

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Türkiye Kupası finali sonrasında sosyal medyadan açıklama yaptı. Ömer Atiker, kupa mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından kupayı hak ettiklerini, ancak alınan mağlubiyetten üzgün olduklarını ifade etti. Atiker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi, “Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında istediğimiz sonuca ulaşamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu şehir, bu arma ve bu büyük taraftar kupayı fazlasıyla hak ediyordu”.

“Sahada son dakikaya kadar yüreğini ortaya koyan futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm emek veren çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir şartta yalnız bırakmayan büyük Konyaspor taraftarı ise her zaman en büyük gücümüz olmuştur. Bugün üzgünüz... Ama Konyaspor'un inancı, birlikteliği ve sevgisi hiçbir zaman eksilmeyecektir. Trabzonspor'u tebrik ediyor, camiamıza sabır ve destekleri için teşekkür ediyorum”.