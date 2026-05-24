Konyasporlu Bardhi: Kırgınım, ancak güçlü döneceğim

Tümosan Konyaspor’un Makedon futbolcusu Enis Bardhi, Türkiye Kupası finalinde kaçırdığı penaltı ile büyük üzüntü yaşarken, maç sonunda sosyal medyadan açıklama yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcu paylaşımında şu sözlere yer verdi, “Finalde bir penaltı kaçırdım. Evet, üzüyor. Çünkü o maçın benim için ne anlama geldiğini biliyordum. O anın ağırlığını hissediyordum. Belki de bu yüzden bugün hissettiğim üzüntü daha büyük. Futbolda insanlar kazandığında seni alkışlar ama bir hata yaptığında verdiğin tüm emeği çok çabuk unutur. Bugün eleştiriler, saldırılar ve ağır sözler görüyorum”.

“Ama hiç kimse bir futbolcunun o saniyelerde ne hissettiğini bilmiyor. Kimse topa vururken içinde taşıdığı yükü görmüyor. Ben sorumluluktan kaçmadım. Çünkü büyük anların sorumluluğunu alan insanlar, başarısızlık riskini de göze alan insanlardır. Bir penaltı kaçırabilirim. Bir final kaybedebilirim. Ama kendime, yoluma ve bu spor için verdiğim emeklere olan saygımı asla kaybedemem. Karakter sadece her şey iyi giderken oluşmaz. Gerçek karakter, düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmektir. Bugün kırgınım. Duygusal ve mental olarak zor bir gündeyim. Bunu saklamıyorum. Ama bir şeyi çok İyi biliyorum. Bu acı beni yıkmayacak. Beni daha güçlü yapacak. Zor günlerde yanımda duran herkese teşekkür ederim. Daha güçlü döneceğim”.