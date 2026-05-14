Konyaspor Başkanı Atiker: Birlikte başaracağız
Yeşil-beyazlı ekibin Başkanı Ömer Atiker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya birliktelik çağrısı yaptı
Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile oynanacak final maçı öncesinde camiaya birliktelik çağrısı yaparak, “Birlikte savaşacağız, birlikte başaracağız” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atiker, şu ifadelere yer verdi, “Şimdi omuz omuza, tek yürek olma zamanı. Şehrimizin gücünü, inancını ve mücadele ruhunu tribünlerde hep birlikte göstereceğiz. Birlikte inanacağız, birlikte savaşacağız, birlikte başaracağız. Haydi Konya… Şimdi birlik zamanı…!”.