CİRİT Anti-İHA füzesi hava hedefini tam isabetle vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen CİRİT Anti-İHA füzesi, PUSU Silah Sistemi üzerinden gerçekleştirilen atışta hava hedefini başarıyla imha etti.

CİRİT Anti-İHA füzesi hava hedefini tam isabetle vurdu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • ROKETSAN tarafından geliştirilen CİRİT Anti-İHA füzesi, PUSU Silah Sistemi'nden yapılan atışta bir hava hedefini tam isabetle imha etti.
  • ROKETSAN, bu başarılı testle akıllı mühimmatların mobil platformlarla entegrasyonunu ve asimetrik tehditlere karşı caydırıcılığı vurguladı.
  • ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, CİRİT'i "Gök vatanın her irtifasında" caydırıcılığı güçlendiren yerli bir sistem olarak değerlendirdi.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından "Asimetrik Tehditlere Karşı Caydırıcı Güç: CİRİT Anti-İHA" başlığıyla atış testine ilişkin yapılan açıklamada, PUSU Silah Sistemi'nden hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta, CİRİT Anti-İHA füzesinin hedefi başarıyla vurduğu duyuruldu.

Şirket, akıllı mühimmatların mobil platformlarla entegre edildiğini belirterek, her türlü tehdide karşı stratejik çözümler üretilmeye devam edildiğini vurguladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de gelişmeyi "Modern Tehditlere Karşı Mobil Kalkan: CİRİT Anti-İHA" başlığıyla yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

İkinci, CİRİT Anti-İHA füzesinin PUSU Silah Sistemi'nden hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Yerli savunma sanayi sistemlerinin önemine dikkati çeken İkinci, "Gök vatanın her irtifasında, yerli sistemlerimizin caydırıcılığını güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakmadan Geçme

Vergi ödeyecek Konyalılar dikkat! flaş düzenleme
Vergi ödeyecek Konyalılar dikkat! flaş düzenleme
Konya otogarında fahiş bilet denetimi!
Konya otogarında fahiş bilet denetimi!
Konya'da NASA teknolojisi: GPS'ye ihtiyaç duymadan yolunu buluyor
Konya'da NASA teknolojisi: GPS'ye ihtiyaç duymadan yolunu buluyor
Konya'daki bu ağaç 150 bin lira! Peyzaj ürünlerine dev talep
Konya'daki bu ağaç 150 bin lira! Peyzaj ürünlerine dev talep
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
'Özellerin' gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
‘Özellerin’ gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı