Konyaspor'a tatsız haber!

TÜMOSAN Konyaspor’a FIFA’dan kötü haber geldi. Son yıllarda Konyaspor ile FIFA arasında çok sayıda dosya gündeme geldi. Yeşil-beyazlı kulübün 27 Mart itibari ile 3 dönem daha transfer tahtası kapatıldı. Konyaspor'un 24 Şubat'ta Filip Damjanovic dosyası nedeniyle 3 dönem yasak gelmişti. Son ceza ile birlikte Anadolu Kartalı'nın toplam 6 dönem transfer tahtası kapanmış oldu. Bu cezalar kalıcı olmuyor ve gerekli ödeme yapılınca kaldırılıyor. Önceki dönemlerde de benzer sorunlar yaşanmış ve yapılan ödemelerin ardından transfer tahtası açılmıştı. Anadolu Kartalı’nda sezon sonuna kadar farklı dosyalardan yeni cezaların da gelebileceği konuşuluyor. Konyaspor, sezon içinde kadro dışı bıraktığı isimlerle de FIFA'lık olmuştu. Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sıkıntılı bir durumun olmadığını dile getirmişti. Yönet, şu an transfer döneminin olmadığını belirterek, sürecin ödeme dahilinde kontrollerinde olduğunu ifade etmişti.