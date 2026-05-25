Konyaspor'a hazırlandım

Konyasporlu futbolcu Adem Eren Kabak, yeni sezonda kendisini Konyaspor’a hazırladığını söyledi. Geride kalan 2025-26 sezonunu TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor formasıyla geçiren Kabak, burada şampiyonluk yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor için hazır olduğunu söyledi. Kon TV’ye konuşan Adem Eren Kabak, “Sezonu bitirdik. Güzel şekilde bitirdiğimizi, kendi adıma da güzel bir şekilde bitirdiğimi düşünüyorum. İnşallah yeni sezonda hakkımızda hayırlısı olsun. Konyalı olarak, Konya'yı zaten seviyorum. İnşallah yeni sezonda da her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Kupa finalini kaybettik ama her şeyin hayırlısı. İnşallah yeni sezonda daha iyi bir sezon geçirmek dileğiyle. Kendi adıma da konuşmak gerekirse, Konyaspor için kendimi iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Dediğim gibi sezonu bekleyeceğiz” dedi.