Konyaspor 4 günde bir maç oynayacak

Tümosan Konyaspor, önümüzdeki süreçte Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 4 günde bir maça çıkacak. Süper Lig’de yarın Trabzonspor’u konuk edecek olan Anadolu Kartalı, 1 Mayıs Cuma günü ise yine ligde Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, bu maçtan 4 gün sonra bu kez Türkiye Kupası yarı final maçında 5 Mayıs Salı günü yine deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş-Konyaspor maçı daha önce 12-13 Mayıs’ta oynanacağı açıklanmıştı. Ancak, Beşiktaş Stadyumunda bu yıl Avrupa Ligi finali oynanacağı için Beşiktaş-Konyaspor maçının tarihi 5 Mayıs olarak değiştirildi. Konyaspor bu sıkışık fikstürde iyi sonuçlar alarak ligi üst sıralarda bitirmeyi hedeflerken, kupa da finale yükselmeyi amaçlıyor.