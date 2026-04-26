Fatih Tekke, Konyaspor'a kaybetmiyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'de hem Konyaspor hem de Teknik Direktör İlhan Palut ile oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmuyor. Fatih Tekke’nin çalıştırdığı takımlar, Konyaspor’a karşı oynadığı son 4 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Tekke’nin ekipleri, rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Fatih Tekke, Trabzonspor ile sahasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederken, Alanyaspor ile 2-2, İstanbulspor ile ise 1-1 ve 1-0’lık skorlar aldı.

İlhan Palut'a karşı üstünlük

Fatih Tekke’nin dikkat çeken bir diğer başarısı ise meslektaşı İlhan Palut karşısındaki performansı oldu. İki teknik adamın bugüne kadar oynadığı 4 Süper Lig maçında da Tekke'nin yönetimindeki takımlar kazandı. İlhan Palut ise bu rekabette galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte Trabzonspor, Rizespor’u 2-1 ve 2-0 mağlup ederken; Tekke’nin bir dönem çalıştırdığı Alanyaspor da Palut yönetimindeki Rizespor’u 1-0 ve 2-1’lik skorlarla geçti. Söz konusu karşılaşmalarda Fatih Tekke’nin takımları 7 gol kaydederken, İlhan Palut’un ekipleri 2 gol attı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut yarınki maçta bu kez kazanarak bu istatistiğe son vermeye çalışacak.