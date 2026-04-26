Konyaspor, Trabzon'a evinde geçit vermiyor

Yeşil-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle iç sahada oynadığı son 5 maçta 1 kez mağlup oldu

Hüseyin Turgut
Haberin Özeti

  • Yeşil-beyazlılar, bu beş karşılaşmanın ikisini galibiyetle tamamlarken, ikisinden beraberlikle ayrıldı ve bir müsabakada mağlup oldu.
  • Konyaspor, 2022-2023 sezonunda 2-1 ve geçen sezon 1-0'lık skorlarla galip gelirken, 2023-2024 sezonunda 3-1 kaybetti.

Tümosan Konyaspor, yarın evinde karşılaşacağı Trabzonspor’a son 5 maçta sadece 1 kez yenildi. Yeşil-beyazlı ekibimiz bugüne kadar Trabzonspor ile iç sahada oynadığı son 5 maçın 2’sini kazanırken, 2 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 1 kez mağlup oldu. İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise Konyaspor 2-1 galip geldi. 2023-2024 sezonunda oynanan müsabaka bordo-mavililerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken geçen sezon da Konyaspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan sezonun ilk maçını Trabzonspor 3-1 kazandı. 

Bakmadan Geçme

Konya'da sevindiren gelişme!
Konya’da sevindiren gelişme!
Konya'da vicdan sızlatan görüntü
Konya’da vicdan sızlatan görüntü
Konya yolunda zincirleme kaza: Hacca giderken can verdi!
Konya yolunda zincirleme kaza: Hacca giderken can verdi!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 26 Nisan Pazar günü
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 26 Nisan Pazar günü
Konya'da gönüllülerden örnek hareket
Konya'da gönüllülerden örnek hareket
Konya'nın o ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Konya'nın o ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi