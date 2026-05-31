Konyalılar bayramda şelaleye akın etti

Fatih Ahmet Sarı gibi ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliğini takdir ederken, çevrenin temiz tutulması ve doğanın korunması gerektiği uyarısında bulundu.

Ziyaretçiler, aileleriyle birlikte şelalenin buz gibi suyu ve temiz havasında piknik yaparak bayram tatilinin keyfini çıkardı.

Bozkır ilçesinin ortasından geçen Çarşamba Çayı’nın kaynağı olan Aygırdibi Şelalesi Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. 6 binin üzerinde ziyaretçiden birçok vatandaş ailesiyle birlikte otomobilleriyle ilçe merkezine 13 kilometre olan şelaleye gelerek piknik yaptı.

Aygırdibi Şelalesi'nde buz gibi suyun ve temiz havanın keyfini çıkaran piknikçiler ve doğaseverler her yıl buraya geldiklerini söyledi. Ailesiyle birlikte pikniğe gelen İbrahim Biçer ise Kurban Bayramlarında mesire alanının daha yoğun olduğunu ve olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların buraya geldiklerini belirtti.

Bayram tatili vesilesiyle ailesiyle birlikte Konya'dan gelen Fatih Ahmet Sarı, uzun zamandır merak ettiği bu doğal güzelliği yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi. Yakın çevresinin tavsiyeleri ve paylaştığı videolar sayesinde bölgeye karşı büyük bir merak duyduğunu ifade eden Sarı, alanın etkileyici bir atmosfere sahip olduğunu dile getirdi.

Konya'da böyle değerli doğa harikalarının bulunmasının sevindirici olduğunu aktaran Sarı, doğanın korunması adına vatandaşlara seslenerek, buraya gelen herkesin çevreyi temiz tutması ve çöplerini kesinlikle doğaya bırakmaması gerektiği uyarısında bulundu.