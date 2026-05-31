Konya Selçuklu'da seçim heyecanı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Feritpaşa Mahallesi’nde muhtarlık seçimi heyecanı giderek artıyor. Mahalle sakinleri, 7 Haziran 2026 tarihinde kurulacak sandıklarda yeni muhtarını belirlemek için sandık başına gidecek. 12 bin 942 kişinin yaşadığı mahallede adaylar bir bir çalışmalarını duyururken, dikkat çeken isimlerden biri de Nergis Yalgın oldu. “Feritpaşa Mahallesi İçin Güçlü Bir Gelecek ’ slogan ile adaylığını duyuran Nergis Yalgın, mahalleye yeni bir vizyon kazandırmak istediğini söyledi. Mahallede uzun yıllardır yaşadığını vurgulayarak vatandaşlardan destek istedi.

“Şeffaf ve ulaşılabilir muhtarlık”, “Mahalle halkıyla sürekli iletişim” ve “Daha temiz, düzenli ve güvenli bir mahalle” mesajlarına yer veren Nergis yalgın, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı hedeflediğini vurguladı.

Feritpaşa Mahallesi sakinleri, 7 Haziran 2026 tarihinde sandık başına giderek yeni muhtarını seçecek. Mahallede seçim çalışmaları sürerken, adayların önümüzdeki günlerde projelerini daha geniş şekilde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.