Konyalı vekilden hububat fiyatlarına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM’de gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Kalaycı, küresel düzeyde ciddi boyutta enerji arz ve fiyat şoku yaşandığını belirterek, “Bölgemizde yaşanan savaş ve gerilim küresel ölçekte tüm ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemektedir.

Türkiye, ekonomik maliyetin vatandaşlarımıza yansımasını asgariye indirmeye çalışmakta, bunun için destek tedbirlerini devreye koymaktadır.”dedi.

Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde sorunu olmadığını belirten Kalaycı, “Enerji arz kaynaklarını çeşitlendiren Türkiye enerji arz güvenliğinde sorun yaşamamaktadır.

Milli enerji atılımıyla gerçekleştirilen enerji yatırımları, keşfettiğimiz doğal gaz, petrol ve kıymetli madenler ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik kapasitemizi güçlendirmiştir.

Türkiye, güçlü altyapısının da katkısıyla, artık bir geçiş ülkesi olmaktan çıkmış; bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi haline gelmiştir.

Türkiye; farklı kaynakları buluşturan, farklı güzergâhları yöneten, kriz anlarında alternatif üretebilen ve gerektiğinde denge kurabilen bir güç haline gelmiştir.”şeklinde konuştu.

Hububat alım fiyatları, maliyet artışı dikkate alınarak belirlenmeli

Hububat alım fiyatları, maliyet artışı dikkate alınarak belirlenmelidir diyen Vekil Kalaycı, “Başta hububat olmak üzere tarım ürünlerinde bu yıl rekor üretim beklenmektedir. Hamdolsun, bu yılki yağışlar çiftçimizi oldukça sevindirmiştir. Ancak başta mazot ve gübre olmak üzere tarımsal girdiler çok pahalı hâle gelmiştir.

Çiftçimiz zamlarla iyice artan mazot ve gübre faturalarını ödemekte zorlanmaktadır. Başta hububat fiyatları olmak üzere tarımsal ürün alım fiyatları ve desteklerin, maliyet artışı dikkate alınarak belirlenmesini ve zamanında ödenmesini gerekli görüyoruz.

Çiftçimizin, besicimizin ve süt üreticimizin gelirini artıracak ve daha fazla üretmesini sağlayacak köklü tedbirleri uygulamaya koymamız lazımdır. Üreticilerimize ne versek az ne yapsak yetersizdir. Sürdürülebilir bir tarım ve verimlilik için belli ilkeler çerçevesinde havzalar arasında su transferi yapılması gerekmektedir. Su kanunu çalışmasında bu durum mutlaka dikkate alınmalıdır.

Özellikle Ülkemizin en büyük tarım havzalarından biri olan bereketli Konya Ovası'na dış kaynaklardan acilen su getirmek mecburiyetinde olduğumuz asla unutulmamalıdır.”dedi.

Esnaf Vergi Affı Değil, Uygun Şartlarda Yapılandırma Talep Ediyor

Kalaycı, esnafın vergi affı değil, uygun şartlarda yapılandırma talep ettiğini belirterek, “Kanun teklifiyle, kamu alacaklarının tecilinde azami taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarılmakta ve teminatsız tecil tutarı 250 bin liradan bir milyon liraya yükseltilmektedir.

Olumlu bir düzenleme olmakla birlikte esnafımız tecil faizinden dert yanmakta, vergi ve prim borçlarının uygun şartlarda yapılandırılmasını talep etmektedir. Esnafın talebi vergi affı değil, 7440 sayılı sayılı kanunla yapılan yapılandırmanın bir benzerinin yapılmasıdır.

Yapılandırma uygulamalarının vergi sistemine güveni sarstığı, sürekli bir beklenti ortamının doğmasına neden olduğu doğrudur.

Ancak öncelikle mevcut vergi adaletsizliği dikkate alınarak herkesin mali gücüne göre vergi ödemesini sağlayacak vergi reformu yapılmalıdır. Bu itibarla içinden geçtiğimiz zorlu dönem de dikkate alınarak vergi ve prim borçlarına uygun şartlarda bir yapılandırma yapılması esnafımıza ve çiftçimize nefes aldıracak, kamu alacaklarının tahsilatını da hızlandıracaktır.

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere sağlanan mevcut vergi indiriminin de daha cazip hale getirilmesi gerekli görülmektedir. Basit usule tabi yaklaşık 850 bin esnaf, toplanan verginin ve tahsilat oranının çok düşük olması ve takip zorlukları gerekçesiyle 2021 yılında gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Ancak büyükşehirlerin 30 binin üzerinde nüfusa sahip ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf, bu yıl gerçek usule tabi tutulmaları nedeniyle önemli mali yük ve sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

Özellikle küçük esnaf bakımından uygulamanın gözden geçirilmesini, basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyanların gerçek usulden çıkarılmasını gerekli görüyoruz. Küçük esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükünün azaltılması, sübvansiyonlu krediye kolay ulaşımının sağlanması ve BAĞ-KUR prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi uygun olacaktır.

Ayrıca banka kredi kartı POS komisyonları da düşürülmelidir.”şeklinde konuştu.