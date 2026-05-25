Konyalı üreticiler sahada bilgilendirildi

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü proje ortağı oldu AB projesi 'TRANSFORMED' kapsamında, Altınova'da 'Citizen Science' etkinliği gerçekleştirdi.

Şerife Kaya
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü proje ortağı oldu AB projesi "TRANSFORMED" kapsamında, Altınova’da “Citizen Science” etkinliği düzenlendi. “Citizen Science” kapsamında düzenlenen etkinlikte; üreticilerin aktif katılımıyla toprağın verimliliğini, biyolojik aktivitesini ve biyoçeşitliliğini ölçmek amacıyla “Toprak Sağlığı İzleme Uygulaması” gerçekleştirildi. 

Etkinlik hakkında yapılan açıklamada, “Bu çalışma ile üreticiler; Bilimsel yöntemlerle toprak sağlığının ve biyoçeşitliliğin izlenmesine doğrudan katkı sağlamış, sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda derin bir farkındalık kazanmış, Doğal ekosistemlerin korunması ve geleceğin tarımı için önemli deneyimler edinmiştir. Geleceğin tarımı, sağlıklı topraklar ve güçlü biyoçeşitlilik için üreticilerimizle birlikte sahada olmaya devam edeceğiz.”ifadelerine yer verildi. 

