Konyalı teknik direktörün gözü 1. Lig'de



TFF 2. Lig’de play-off şampiyonluğu hedefiyle ilerleyen Adana 01 FK’nın Konyalı hocası Mehmet Yıldırım adeta tarih yazıyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle ilk 5’teki yerini perçinleyen sarı-siyahlılar, ligin en formda takımları arasında yer alıyor. 4-3-3 oyun formatıyla maçlara çıkan başarılı teknik adam, sahadaki güzel oyunu istatistiklere de yansıtmayı başardı. Adana’nın Konyalı teknik direktörü Mehmet Yıldırım ise altın çağını yaşıyor. Ligde oynadığı son 4 maçı da kazanan Adana 01 FK, 58 puanla 3. sırada konumlandı. Takımın başında 7 maça çıkan Mehmet hoca bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle hanesine 16 puan yazdırmayı başardı. UEFA Pro lisansa sahip olan ve Adana 01 FK ile göz kamaştırıcı bir istatistiğe ulaşan Mehmet Yıldırım, maç başına 2.3 puan ortalamasına ulaştı. Kariyer sezonunu yaşayan tecrübeli teknik adam, söz konusu maçlarda ofansif futbol oynatarak taraftarına seyir zevki yaşattı. Mehmet hocanın takımı 7 maçta 14 gol atarak maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı. Daha önce iki kez 1922 Konyaspor’u ligde tutmayı başaran, Konyaspor, Karaman FK, Keçiören ve milli takımda güzel işlere imza atan Konyalı hoca, Adana 01 FK ile şampiyonluk sevinci yaşayarak TFF 1. Lig’e yükselme başarısına ulaşmayı hedefliyor.