Türkiye, Kosova'ya kaybetmedi!

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile bugüne kadar 2'si resmi, 1'i de dostluk maçı olmak üzere 3 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, söz konusu karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda milliler 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü

A MİLLİ Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova ile oynayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek. Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçti. Ay-yıldızlılar, yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak. Mücadelede 90 dakika berabere tamamlanırsa, Dünya Kupası'na gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.

 

İki takım 4. randevuya çıkacak


A MİLLİ Futbol Takımı, Kosova ile bugüne kadar 2'si resmi, 1'i de dostluk maçı olmak üzere 3 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, söz konusu karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda milliler 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü. İki takım arasında 21 Mayıs 2014 tarihinde Kosova'da oynanan dostluk maçı söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle resmi değerlendirmeye alınmadı.

 

A Milli Takım’ın 649. müsabakası


A MİLLİLER, 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 256 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 896 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 23'ü resmi, 7'si de özel olmak üzere 30 maçta görev aldı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. 

