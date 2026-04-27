Konyalı sporcu, Almanya'da Avrupa üçüncüsü oldu

Almanya’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda tatamiye çıkan Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Havva Sena Tokmak, Avrupa üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Almanya’nın ev sahipliğinde 25-26 Nisan tarihlerinde yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, kıtanın en yetenekli genç sporcularını bir araya getirdi. Büyük bir heyecana sahne olan organizasyonda Türkiye’yi ve Konya’yı temsil eden Havva Sena Tokmak, sergilediği kararlı mücadele ile şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsüye yürüyen milli sporcu, elde ettiği dereceyle ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Konya SEM (Sporcu Eğitim Merkezi) ve Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde yetişen Havva Sena Tokmak, kazandığı bu bronz madalya ile Konya’nın gururu oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “Bu sonuçla üst üste 3 uluslararası turnuvada 3 bronz madalya kazanan sporcumuz, Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tebrikler Havva” ifadelerine yer verildi.