Milli takım, 2 ve 3. Lig'in yayıncısı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Telekom arasında TFF 2. Lig, 3. Lig, A Milli Kadın Futbol Takımı ve Ümit Milli Takım maçlarının yayın hakları sözleşmesi imzalandı. TFF ile Türk Telekom arasında, 2. Lig, 3. Lig, A Milli Kadın Futbol Takımı ve Ümit Milli Takım'ın maçlarını, spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu YAAY üzerinden futbolseverlerle buluşması için yayın anlaşması imzalandı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza töreniyle duyurulan anlaşma doğrultusunda Türk Telekom, bu sezon play-off karşılaşmalarıyla başlayacak, gelecek sezonu da kapsayacak şekilde 2. Lig ve 3. Lig'le birlikte Kadın A Milli Takımı ile Ümit Milli Takımı'nın yayın haklarına sahip olacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yanı sıra Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ve Türk Telekom yöneticileri ile basın mensupları katıldı. 2. ve 3. Lig kulüplerinin ekonomik yapısını güçlendirmek ve maçları milyonlara ulaştıracak önemli bir iş birliğini duyurmak için burada olduklarını belirten Hacıosmanoğlu şöyle konuştu, “2. ve 3. Lig kulüplerimizin ekonomik yapısını güçlendirecek ve maçlarını milyonlara ulaştıracak önemli bir iş birliğini duyurmak için karşınızdayız. Bu anlamlı buluşmada bizlerle birlikte olan tüm paydaşlarımıza ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum”.

“Ülkemizin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Süper Ligimizin teknoloji sponsoru Türk Telekom, artık 2. ve 3. lig, Kadın A Milli Futbol Takımı ve Ümit Milli Takım'ın yayıncısı olacak. Anlaşma, bu yıl 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıyla başlayacak. Müsabakalar, önümüzdeki 1 yıl boyunca, Türk Telekom'un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu YAAY üzerinden futbolseverlerle buluşacak”.