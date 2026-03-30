Konyalı pedal milli takıma seçildi

KONYA Gençlik Spor Kulübü’nden Ayça Erdoğan, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gösterdiği başarılı performansla 50 sporcu arasından milli takıma seçilerek, İspanya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında milli mayoyu giyme hakkı elde etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan milli takım seçmelerine elit erkeklerde 35, elit kadınlar kategorisinde 15 sporcu katıldı. Yağmur altında ve zorlu parkurda zamana karşı mücadele eden 50 sporcu, İspanya'nın Barselona şehrinde 18 Nisan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında milli takım kadrosunda yer almak için pedal çevirdi. Yarışların ardından elit erkekler kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Furkan Akçam ile Zeki Kaygısız, MCT NOX Kahramanmaraş Spor Kulübünden Samet Baştatar, Kayseri Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Eren Geçim, elit kadınlarda ise Kocaeli Brisa Spor Kulübünden Azize Bekar, Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel ve Konya Gençlik Spor Kulübü’nden Ayça Erdoğan milli takıma seçildi.