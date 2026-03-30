Aksaray'da uyuşturucu taciri uyuşturucularla birlikte yakalandı

Operasyon şehir merkezinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimliği belirlenen H.Ç. (45) isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahsın şehir merkezindeki evine düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 55 gram bonzai, 3 gram amfetamin, 7 adet sentetik ecza hap ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.