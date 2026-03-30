Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansları sürüyor

Selçuklu dönemine ışık tutan, Konya’da kültür ve tarih alanına katkı sunan “Selçuklu Hanım Sultanları Konferansları” serisinin beşinci programı Karatay Kültür Merkezi’nde düzenlendi.



Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kaya’nın konuşmacı olduğu konferansa; Konya Vakıflar Bölge Müdürü Vekili Yaşar Karaoğlan, NEÜ Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı, akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Selim Kaya, “Selçuklu Sultanlarının Siyasi Evlilikleri” başlıklı sunumunda önemli bilgiler paylaştı.

Evliliğin tarih boyunca sadece bir aile kurma aracı değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerde menfaat odaklı bir “diplomatik enstrüman” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaya, Selçuklu Devleti’nin Çin’den Akdeniz’e kadar uzanan devasa coğrafyada hüküm sürmesinde bu evliliklerin payının azımsanamayacağını belirten Kaya, “Eğer bu evlilikler olmasaydı, Selçuklu sürekli savaşmak zorunda kalacak ve bu kadar geniş sınırlara ulaşamayacaktı. Siyasi evlilikler, bir nevi diplomasinin kestirme yoludur” dedi.

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Gürcü Kraliçesi Rusudan’ın kızı Tamara (Gürcü Hatun) ile olan evliliğine değinen Prof. Dr. Kaya, bu evliliğin Moğol tehlikesine karşı bir ittifak olarak başladığını ancak zamanla büyük bir aşka dönüştüğünü ifade etti. Kaya, II. Gıyaseddin’in, eşine olan hayranlığından dolayı paralara onun resmini bastırmak istediğini, geleneksel engeller nedeniyle de eşini temsilen "Güneş" figürünü kullandığını anlattı.

Prof. Dr. Selim Kaya, siyasi evliliklerin her halükârda devlet menfaatini esas alan, makul ve dönemin şartlarına uygun birer beka faaliyeti olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Etkinlik, Prof. Dr. Ahmet Çaycı ile Konya Vakıflar Bölge Müdürü Vekili Yaşar Karaoğlan’ın Prof. Dr. Selim Kaya’ya hediye ve plaket takdimi ile sona erdi.

