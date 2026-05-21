Konyalı futbolcu sözleşme yeniledi
Başakşehir, Konyalı futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile sözleşme uzattı
Haberin Özeti
- • Başakşehir, Konyalı kaptanı Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını resmi olarak duyurdu.
- • Turuncu-lacivertli formayı 4 sezondur giyen Şahiner, 172 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
- • Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreniyle duyurulan uzatma, oyuncunun kulübe önemli katkılarını vurguladı.
Başakşehir, 4 sezondur takımda forma giyen Konyalı kaptan Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 2027-2028 sezonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi. Başakşehir'de 172 maça çıkan Ömer Ali Şahiner, 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Ömer Ali Şahiner, 4 sezon önce ara transfer döneminde Konyaspor’dan Başakşehir’e transfer olmuştu.