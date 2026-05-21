Sağlık-Sen Konya, Türkiye'de birinci oldu

Konya’da Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu bünyesinde görev yapan toplam 15 bin 952 sendikalı çalışanın 10 bin 373’ünün Sağlık-Sen üyesi olduğu belirtildi.

Elde edilen rakamlarla Sağlık-Sen Konya Şubesi, sağlık iş kolunda Türkiye’nin en büyük şubesi unvanını aldı.

Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Kerem Şafak, konu hakkında yaptığı açıklamada, başarının tesadüf olmadığını ifade ederek, “Bu başarı; sürekli sahada üyelerimizin yanında olmamızın, verilen sendikal mücadelenin, ilkeli ve vizyoner sendikacılık anlayışımızın bir sonucudur.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahada aktif, çözüm odaklı, yapıcı ve güçlü sendikacılık anlayışımızla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”şeklinde konuştu.

Çalışmalar Aralıksız Sürecek

Sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Şafak, üyelerden gelen güçlü desteğin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.

Sağlık-Sen Konya Şubesi’nin ulaştığı üye sayısıyla Türkiye genelinde dikkat çeken bir başarıya imza attığını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ise Şube Başkanı Kerem Şafak’ı telefonla arayarak tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Başkan Şafak, Sağlık-Sen’in önümüzdeki süreçte de saha çalışmalarını ve teşkilat faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi hedeflediğini vurguladı.