Konyalı dağcılar, Men Tapınağı'na tırmandı
Afyonkarahisar, Isparta ve Konya'dan dağcılık kulübü üyeleri Men Tapınağı'na yapılan doğa yürüyüşünde bir araya geldi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde faaliyet gösteren Çay Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOS) öncülüğünde, Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Men Tapınağı'na yapılan yürüyüşe Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Yalvaç Doğa Gezginleri Kulübü Başkanı Işıl Arıcan, Konya Akşehir Akademik Dağcılık Kulübü Başkanı Bayram Çini, ÇAYDOS Dağcılık Kulübü Başkanı Ali Demiral, Sandıklı SANDOS Dağcılık Kulübü Başkanı Asım Yıldız, kulüplerin üyesi 105 sporcu katıldı. Yürüyüş 9 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.
ÇAYDOS Başkanı Ali Demiral, şunları söyledi:
Bu haftaki faaliyetimize Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker de katıldı. Bir günde 4 mevsimi yaşadık. Unutulmaz bir etkinliğe imza attık. Yalvaç'ın 800 yıllık Dede Çınarı'nın altında kahvaltı yaptık. Kar altında Hisarardı Dağı'ndan yürüyüşe başladık. Men Tapınağı'nda bizi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı ve kazı ekibi, Yalvaç Tema Temsilcisi Melek Akbıyık karşıladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı tapınak hakkında bilgiler verdi. İmzalı kitaplarından hediye etti.