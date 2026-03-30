Konya'da 'YAYABÜS' uygulaması başladı
Konya Valiliği himayelerinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda yürütülen 'Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi' kapsamında YAYABÜS etkinliği, Akıncılar Ahmet Haşhaş İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
“Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi” kapsamında, belirlenen takvim doğrultusunda farklı okullarda da uygulamaya alınacak olan YAYABÜS etkinliğiyle; öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu okullarda buluşma noktaları oluşturularak, öğretmenlerin rehberliğinde bir araya gelen öğrenciler, grup halinde ve düzenli bir şekilde okula yürüyüş gerçekleştirecek.
YAYABÜS etkinlikleri çerçevesinde yapılacak uygulamalarla; trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi, öğrencilerde toplu ulaşımda saygı, nezaket ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi yanında güvenli yaya alanlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.