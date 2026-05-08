Konyalı çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Konya’da yüzde 50 hibeli ayçiçeği desteği dağıtımları yapılıyor.

Bu kapsamda Sarayönü ilçesinde üreticiler tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Konu hakkında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında, Sarayönü ilçemizde üreticilerimize %50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen destekle; Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, bitkisel üretimin artırılması, üreticilerimizin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyoruz.”

