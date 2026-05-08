  • Haberler
  • Konya
  • Konyalı çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu desteği

Konyalı çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında, merkez ve ilçelerde Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu desteği veriliyor.

Konyalı çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu desteği
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Konya’da yüzde 50 hibeli ayçiçeği desteği dağıtımları yapılıyor. 

Konyalı çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu desteği

Bu kapsamda Sarayönü ilçesinde üreticiler tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Konu hakkında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında, Sarayönü ilçemizde üreticilerimize %50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen destekle; Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, bitkisel üretimin artırılması, üreticilerimizin desteklenmesi amaçlanmaktadır.  Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyoruz.” 
 

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu
Konya'da zincirleme kaza: Bisikletli çocuk hastanelik oldu
Savunma sanayide Konya atağı
Savunma sanayide Konya atağı
Süper Lig'de cumartesi mesaisi! Konyaspor'un rakibi Fenerbahçe
Süper Lig'de cumartesi mesaisi! Konyaspor’un rakibi Fenerbahçe
Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz duyurdu: Sağlıkta yapay zeka dönemi
Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz duyurdu: Sağlıkta yapay zeka dönemi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Mayıs Cuma
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Mayıs Cuma
Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi