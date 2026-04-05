Konyalı belediyeden önemli duyuru 'Zaman kaybetmeden abonelik işlemleri tamamlanmalı'
Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya, ilçe sakinlerine yürütülmekte olan yol ve doğal gaz çalışmaları hakkında önemli bir duyuruda bulundu. Başkan Kızılkaya, açıklamasında 100 kilometrelik doğal gaz çalışmasının tamamlandığını vurguladı.
Haberin Özeti
- • Cihanbeyli Belediye Başkanı Kızılkaya, ilçede 100 kilometrelik doğal gaz hattı çalışmasının tamamlandığını ve tahribat onarımı için 26 milyon TL'lik ihalenin yapıldığını duyurdu.
- • Başkan Kızılkaya, 1.345 hanenin hala doğal gaz abonelik bağlantılarını tamamlamadığını belirterek, yol yapımı öncesi bu işlemleri bitirmelerini istedi.
- • Aksi takdirde, yol yapım çalışmaları bittikten sonra yapılacak aboneliklerde vatandaşların çok ciddi yol bozma bedelleriyle karşılaşacağı konusunda uyarıldı.
Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya ilçedeki çalışmalar hakkında açıklamaya yaptı. Kızılkaya, “İlçemizde bugüne kadar 100 kilometrelik Enerya doğal gaz abonelik hat çalışması tamamlanmıştır. Bu kapsamda Cihanbeyli merkezindeki tüm cadde ve sokaklarımızda altyapı çalışmaları nedeniyle tahribatlar oluşmuştur.”dedi.
Kızılkaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Söz konusu tahribatların giderilmesi amacıyla, 26 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkılmış olup, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte çalışmalarımıza ivedilikle başlanacaktır.
Değerli hemşehrilerim, hep doğal gaz doğal gaz diye taleplerde bulunduk. Ancak Enerya Bölge Müdürlüğü’nden aldığımız bilgilere göre, ilçemizde 1.345 hanenin hâlâ doğal gaz abonelik bağlantılarını yapmamış ve yapmadıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle, belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek yol yapım çalışmalarından önce, ilgili vatandaşlarımızın doğal gaz abonelik bağlantılarını tamamlamaları gerekmektedir.
Aksi takdirde, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak abonelik taleplerinde, vatandaşlarımız çok ciddi yol bozma bedelleriyle karşı karşıya kalacaklardır.Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, söz konusu 1.345 hanenin zaman kaybetmeden, yol yapım çalışmalarımız başlamadan önce abonelik işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur.”