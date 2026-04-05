Firari maymun ikinci kez yakalanarak Konya'da koruma altına alındı
Denizli'de günlerdir ekipler tarafından aranan firari maymun, ormanlık alanda ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı. Firari maymun Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi.
- • Denizli'de fırtına sonrası barınağından kaçan firari maymun, ormanlık alanda ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı.
- • Açlık nedeniyle bitkin düşen maymun, Çivril Belediyesi Kliniği'nde tedavi sonrası Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.
- • Gerekli işlemlerin ardından maymun, sağlığı iyi durumda Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne sevk edilerek barındırılacak.
Daha önce barındığı alanda meydana gelen fırtına sırasında ağaç devrilmesi sonucu zarar gören barınaktan kaçan maymun, kentin farklı noktalarında vatandaşlar tarafından görüntülenmişti.
İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda firari maymunu ormanlık alanda yakaladı. Açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen maymun, ilk olarak Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından firari maymun, Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan hayvanat bahçesine sevk edildi. Öte yandan, maymunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.