Konya'da feci kaza! Otomobil takla attı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
Haberin Özeti

Kaza, ilçe otogarı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 33 SC 336 plakalı Audi marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. 

Kazada sürücü H.T. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çaldığı tırı Konya'da satamayınca dolandırıldı
Bu Habere de Bak
Çaldığı tırı Konya'da satamayınca dolandırıldı


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bakmadan Geçme

Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı Konya'da tanıttı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı Konya'da tanıttı
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu