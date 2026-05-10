Konya takımı, Aksaray'da Türkiye şampiyonu oldu

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından oluşan Fevzi Çakmak Ortaokulu, Aksaray’da yapılan Okullararası Küçük Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Aksaray’da düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası’nda, tamamı kulübümüz sporcularından oluşan Fevzi Çakmak Ortaokulu, gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu. Azimleri, mücadeleleri ve takım ruhlarıyla zirveye çıkan; Konyalı sporcularımızdan kurulu bu özel ekibimizi ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz. Bu gurur hepimizin… Nice şampiyonluklara çocuklar” ifadelerine yer verildi.