Dünya Talasemi Günü'nde anlamlı buluşma

Mevlana Talasemi Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programda talasemi hastaları, aileleri ve destekçilerini buluşturdu. Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Mustafa Dolu, talasemi hastalarının yaşam mücadelesinde toplumsal dayanışmanın belirleyici rol oynadığını söyledi. Dolu, bir ünite kanın yalnızca tıbbi bir ihtiyaç olmadığını belirterek, “Bir hastamızın okula devam edebilmesi, sosyal yaşama katılması ve geleceğe umutla bakabilmesi anlamına geliyor” dedi.

Toplumda Talasemi konusunda yeterli farkındalık oluşmadığına dikkat çeken Dolu, hastaların yaklaşık her 3-4 haftada bir düzenli kan transfüzyonu almak zorunda olduğunu ifade etti. Tedavi sürecinin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlu geçtiğini belirten Dolu, düzenli kan bağışının ve yeterli kan stoklarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmasında teknoloji destekli sağlık hizmetlerine de değinen Dolu, kendi geliştirdiği ThalApp uygulamasının önemli katkılar sunduğunu söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi ile yürütülen iş birliği kapsamında, şubat ayından bu yana yaklaşık 150 talasemi hastasının 300 üniteye yakın kan ihtiyacının sorunsuz şekilde karşılandığını ifade etti.