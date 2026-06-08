Konya Tabip Odası'ndan Vali İbrahim Akın'a ziyaret

Prof. Dr. Fatih Kara yaptığı açıklamada, “Sayın Valimize yeni yönetim olarak nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Konya Tabip Odası olarak yapacağımız çalışmaları anlattık. Konya’da sağlık alanında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdik. Fikir ve önerilerimizi ilettiğimiz Valimiz ile hemfikir olduğumuzu görüp, gelecekte ortak projeler üzerinde çalışmayı hedefliyoruz ” diyen Prof. Dr. Kara, “Sayın Valimize bizleri kabulü için teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Konya Valisi İbrahim Akın ise Prof. Dr. Fatih Kara başkanlığındaki Konya Tabip Odası yönetimine başarılar diledi. Vali Akın, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtip, ziyaret için teşekkür etti.

