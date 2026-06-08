Belediyeden son gün çağrısı

Akşehir Belediyesi, ekonomik durumu gözetmeksizin tüm çocukların bu özel günü neşe içinde ve bir arada yaşamasına olanak tanıyor. Belediye tarafından yürütülen hazırlıklar doğrultusunda, başvuru şartları da kamuoyuyla duyuruldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre şölene katılacak çocukların Akşehir ilçesinde ikamet ediyor olması gerekiyor.

MUTLULUĞUNA ORTAK OLUYORUZ

Şölen hakkında açıklamada bulunan Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, geleneksel şölenle ilgili yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Köksal, "Akşehir’imizde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu en üst seviyede tutmak adına bu yıl da geleneksel sünnet şölenimizi gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın ve kıymetli ailelerinin bu özel günlerinde yanlarında olmak, onların mutluluğuna ortak olmak bizler için en büyük onurdur. Tüm hemşehrilerimizi ve evlatlarımızı bu büyük coşkuya davet ediyorum."dedi.

Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen anne ya da babaların, bizzat çocuğun kimlik belgesi ile birlikte Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması gerekiyor. Son başvuru tarihinin 26 Haziran 2026 olduğu hatırlatılarak ailelerin son günleri beklemeden kayıtlarını yaptırmaları çağrısında bulunuldu

