Meram'da ilaçlama çalışmaları dört koldan sürüyor

EKİPLER, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA ARALIKSIZ GÖREV BAŞINDA

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; sokaklar, park ve bahçeler, su birikintileri, dere yatakları, sulama kanalları, kanalizasyon hatları, çöp konteynerleri, pazar yerleri, hayvancılık işletmeleri ve gübrelik alanlar başta olmak üzere haşerelerin üreme riski taşıdığı tüm noktalarda yoğun bir mücadele yürütüyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu dönemde çalışmalar hem gündüz hem de akşam saatlerinde planlı bir şekilde sürdürülüyor. Parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, mesire alanları ve yeşil alanlarda da ilaçlama faaliyetleri düzenli aralıklarla devam ediyor. Böylece vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal yaşam alanlarında daha sağlıklı ve daha konforlu bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

MERAM’DA HEDEF; RAHAT, HUZURLU VE SAĞLIKLI BİR YAZ

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının sadece belirli bölgelerle sınırlı olmadığı, ilçenin tüm mahallelerinde kapsamlı bir program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını daha da yoğunlaştırmıştır. Vatandaşlarımızın yaz aylarını rahat, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için ilçemizin dört bir yanında aralıksız görev yapıyoruz. Karasinek ve sivrisineklerin üreme kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra kamusal yaşam alanlarında da düzenli ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Meram’ın doğal yapısını ve yeşil dokusunu korurken vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak adına mücadelemizi sezon boyunca kararlılıkla sürdüreceğiz.”

HALK SAĞLIĞI İÇİN HASSASİYET ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca; ilaçlama çalışmalarında halk sağlığı ve çevre güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulanarak Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği biyosidal ürünlerin kullanıldığı belirtilirken, vatandaşların ilaçlama araçlarına yaklaşmamaları, ilaçlama sırasında kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi ve “Meram Belediyesi, yaz mevsimi boyunca ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürecek; vatandaşların talepleri ve sahadan gelen bildirimler doğrultusunda mücadele programını dinamik şekilde güncellemeye devam edecek.” denildi.