Meram’da Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor

Meram Belediyesi tarafından organize edilen ve her yıl büyük ilgi gören Yaz Spor Okulları için kayıtlar başlıyor. 9 Haziran 2026 Salı günü başlayacak kayıtlar online olarak gerçekleştirilecek. Çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli, sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerine imkân sağlayan organizasyon kapsamında, 13 farklı branşta spor eğitimi verilecek. Meram Belediyesinin gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği MEGA Yaz Spor Okulları’na kayıtlar 9 Haziran 2026 Salı günü saat 09.00’da başlıyor.

EĞİTİMLER 7 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

Online olarak gerçekleştirilecek kayıt işlemleri, merambelediyespor.com adresi üzerinden yapılacak ve 23 Haziran 2026 Salı günü saat 24.00’e kadar devam edecek. 5-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin katılım sağlayabileceği Yaz Spor Okulları’nda eğitimler 7 Temmuz 2026 Salı günü başlayacak ve 30 Ağustos 2026 Pazar gününe kadar sürecek. Sekiz hafta boyunca devam edecek eğitim programının kurs ücreti 1.750 TL olarak belirlenirken, programa katılan tüm sporculara spor çantası ve spor kıyafeti hediye edilecek.

13 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM İMKÂNI

Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları, çocuk ve gençlere ilgi duydukları spor dallarında eğitim alma fırsatı sunarken, aynı zamanda onların disiplin, takım ruhu, özgüven ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarına da katkı sağlayacak. Bu yıl Yaz Spor Okulları kapsamında; voleybol (7-15 yaş)-Lalebahçe Spor Merkezi, basketbol (7-15 yaş)-Lalebahçe Spor Merkezi, tekvando (6-15 yaş)-Lalebahçe, Aşkan Muhammet Yürükuslu, Rabia ve Nazmiye Muslu Spor Merkezleri, yüzme (7-15 yaş)-Berlika, Konevi ve Rabia Spor Merkezleri, cimnastik (5-9 yaş)-Lalebahçe, Aşkan Muhammet Yürükuslu, Rabia, Nazmiye Muslu Spor Merkezleri, modern okçuluk (8-15 yaş)-Lalebahçe Spor Merkezi, geleneksel ve modern okçuluk (7-15 yaş)-Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Merkezi, tenis (6-15 yaş)-Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Merkezi, futbol (7-15 yaş)-Recep Tayyip Erdoğan Halı Saha, Efor Halı Saha, Osmangazi Mert Halı Saha, Meram Yeniyol Halı Saha ve Gödene TOKİ Halı Saha, Kick Boks (7-15 yaş)-Lalebahçe ve Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Merkezleri, masa tenisi (7-15 yaş)-Nazmiye Muslu Spor Merkezi, judo (7-15 yaş)-Lalebahçe Spor Merkezi, wushu sanda (7-15 yaş)-Nazmiye Muslu Spor Merkezi, Wushu Taolu (7-15 yaş)-Nazmiye Muslu Spor Merkezleri’nde yapılacak.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM GELİŞECEK

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklar ve gençler, yaz tatillerini spor yaparak değerlendirme fırsatı bulacak. Katılımcılar bir yandan fiziksel gelişimlerini desteklerken diğer yandan yeni arkadaşlıklar kuracak, takım çalışmasını öğrenecek ve sosyal becerilerini geliştirecek. Meram Belediyesinin uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü Yaz Spor Okulları, çocukların teknoloji bağımlılığından uzaklaşmalarına, enerjilerini doğru alanlara yönlendirmelerine ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarına da önemli katkılar sunuyor.

BAŞKAN KAVUŞ’TAN ÇOCUKLARA VE AİLELERE DAVET

Yaz Spor Okulları’nın bir spor etkinliği olmanın ötesinde çocukların geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm Meramlı çocukları programa katılmaya davet etti. Başkan Kavuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Spor; disiplin, özgüven, arkadaşlık ve sağlıklı yaşam demektir. Bizler de Meram Belediyesi olarak çocuklarımızın sporla iç içe büyümeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyor, modern tesislerimizde kaliteli eğitim ortamları sunuyoruz. Yaz Spor Okullarımız sayesinde gençlerimiz hem yeni spor branşlarıyla tanışıyor hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Tüm çocuklarımızı spor dolu, sağlıklı ve verimli bir yaz tatili geçirmeleri adına bu güzel organizasyona katılmaya davet ediyorum”.