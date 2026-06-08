Konyalılara uyarı, canınızı seviyorsanız bunları yapmayın

DSİ Genel Müdürlüğü, serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenleri boğulma tehlikesine karşı uyardı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin gıda ve enerji arz güvenliğini sağlamak maksadıyla inşa edilen su yapılarının, havaların ısındığı yaz aylarında boğulma haberlerine konu olabildiğini belirterek, "Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesisleri; serinlemek, yüzmek ya da herhangi bir maksatla bu tesislere girenler için görünen ve görünmeyen çok sayıda tehlike ihtiva etmektedir"ifadelerine yer verildi.

BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR

Yapılan yazılı açıklamada, baraj ve gölet gibi depolama tesislerinin göl alanları engebeli bir zemin yapısına sahip olduğundan su derinliğinin ani olarak değişim gösterdiğini ve bu durumun boğulma riskini artırdığını vurgulanarak, "Aniden derinleşen su, özellikle yüzme bilmeyen kimselerin büyük bir tehlikeyle karşılaşmasına sebep olmaktadır.

Üstelik bu engebeli zemin, akarsuların getirdiği ve balçık olarak tarif edilebilecek yapışkan bir malzeme ile kaplı olduğundan, üzerine basılması durumunda temas eden kimseyi adeta bir tuzak gibi içine doğru çekebilmektedir.

Baraj göllerinde su tahliyesi ya da enerji üretimi esnasında güçlü yüzey ve dip akıntıları meydana gelmektedir. Bu akıntılar, suya giren kimselerin sürüklenmesine ya da ortaya çıkan vakum etkisiyle suyun derinliklerine çekilmesine sebep olmaktadır.

Bu güçlü akıntı ve girdaplar, profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı kadar tehlikelidir" ifadelerine yer verildi. Şerife Kaya