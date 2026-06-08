Konya'da izcilere detaylı eğitim verildi

Konya İzcilik İl Temsilciliği’ne bağlı izci kulüpleri ile Meram Belediyespor İzci Kulübü’nün katılımıyla gerçekleştirilen hafta sonu izcilik faaliyeti, Meram Dutlukır Millet Bahçesi’nde bulunan İzci Evi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa 130 izci ve 32 izci lideri katılırken, gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle dolu verimli bir hafta sonu geçirdi.

İZCİLERE DETAYLI EĞİTİMLER VERİLDİ

Doğa ile iç içe gerçekleştirilen faaliyet kapsamında izcilere farklı çadır türlerinin kurulumu, izci düğümleri, kamp ateşi ve kamp ocaklarının güvenli kullanımı konularında eğitimler verildi.

Ayrıca izcilik disiplininin temel unsurlarından olan düdük komutları ve kol hareketleri uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerde de yer aldı.

İzcilerin doğa ortamında birlikte yaşam kültürünü deneyimlediği program, aynı zamanda paylaşma, yardımlaşma ve sorumluluk bilincini güçlendiren etkinliklere sahne oldu. Eğitimlerin ardından çeşitli izci oyunları oynanırken, gençler hem eğlendi hem de takım ruhunu pekiştirdi.

BAŞKAN YARD. ŞENYİĞİT; “İZCİLİK ÖNEMLİ BİR EĞİTİM MODELİDİR”

Programa Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ile Gençlik ve Spor Meram İlçe Müdürü Mustafa Mücahit Koç da katılarak izcilerle bir araya geldi. Program kapsamında gerçekleştirilen kısa slayt gösterisinde izcilik faaliyetleri ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Meram’ın gençlere yönelik sosyal ve eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiğini belirterek, “İzcilik; disiplin, sorumluluk, dayanışma ve vatan sevgisini gençlerimize kazandıran önemli bir eğitim modelidir.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen bu faaliyetler çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin doğayı seven, çevresine duyarlı ve milli-manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesini son derece önemsiyoruz” dedi.