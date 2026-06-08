Konya ilk 10'da! TOKİ listesinin detayları belli oldu

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak olup, kura uygulanmayacak; başvuru önceliği esas alınacak.

TOKİ 64 ilde 20 bin konutu vatandaşlara uygun şartlarda satışa çıkartacak. Bu kapsamda açıklanan verilere göre konut sayısı bakımından listenin en başında Bursa 2 bin 200 konutla yer alacak.

Ankara’da ise 2 bin 62 konut vatandaşlara sunulacak.

Bu illeri Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya takip edecek.

Konya İlk 10'da

“Bursa 2 bin 200, Ankara 2 bin 62, Hatay 1240, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000, Konya 998, Samsun 684, Batman 588, Eskişehir 565, Mardin 452”

Satış kapsamında vatandaşlar Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek.

Kura uygulanmayacak sistemde, şartları sağlayan vatandaşlar başvuru önceliğine göre konut sahibi olabilecek.

TOKİ’nin açık satış sürecine ilişkin detayların resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.