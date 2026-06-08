Konya'da muhtarlık seçimleri sonuçlandı

Konya'nın ilçelerinde muhtarlık seçimleri belli oldu

Konya'da muhtarlık seçimleri sonuçlandı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beyşehir ilçesine bağlı Mesutlar Mahallesi'nde vefat eden muhtar Hasan Tombak'ın ardından muhtarlık görevi için seçim yapıldı. 3 aday muhtarlık için yarıştı. Yapılan sayım sonunda adaylardan Mustafa Daraz 21 oy alarak seçimi kazanırken, Osman Uslu 20 oy, Ali Metin ise 17 oy aldı. Daraz, rakibine yalnızca 1 oy fark atarak Mesutlar Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

Konya'da muhtarlık seçimleri sonuçlandı

Konya'da izcilere detaylı eğitim verildi
Bu Habere de Bak
Konya'da izcilere detaylı eğitim verildi

Kulu ilçesinde iki mahallede seçim yapıldı

Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı ve Yeşiltepe mahallelerinde de muhtarlık seçimleri yapıldı. Vefat eden Yeşiltepe (Çöpler) Mahallesi muhtarının ardından yapılan seçimde Abdullah Can Parlak 69 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.
Ömeranlı Mahallesi muhtarının istifası ile boşalan mahalle muhtarlığı seçiminde ise Yasin Celep aldığı 774 oyla yeni muhtar seçildi.

Konya'da muhtarlık seçimleri sonuçlandı

Konya'da muhtarlık seçimleri sonuçlandı

Selçuklu ilçesinde de seçim yapıldı

Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi muhtarının vefatı ile boşalan muhtarlık seçiminde ise 7 aday yarıştı. Seçimlerde toplam 2 bin 210 oy kullanılırken, adaylardan Kadir Kağnıcıoğlu 707 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.

Konya'da muhtarlık seçimleri sonuçlandı

İHA

Bakmadan Geçme

Meram'da Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
Meram’da Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
Konyalılara uyarı, canınızı seviyorsanız bunları yapmayın
Konyalılara uyarı, canınızı seviyorsanız bunları yapmayın
Dünya turu yapan çift Konya'ya hayran kaldı
Dünya turu yapan çift Konya’ya hayran kaldı
Konya'da hafız adaylarına bisiklet hediye edildi
Konya'da hafız adaylarına bisiklet hediye edildi
Konya ilk 10'da! TOKİ listesinin detayları belli oldu
Konya ilk 10'da! TOKİ listesinin detayları belli oldu
Konya'da muhtarlık seçimleri sonuçlandı
Konya’da muhtarlık seçimleri sonuçlandı