Konya'da bugün kimler vefat etti? 8 Haziran Pazartesi günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre8 Haziran Pazartesi günü 15 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- RAHİM BAĞ
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
- AHMETALİ AYVAZ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- HEDİYE KARABİLGİN
HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
- MUSTAFA ÖZBULDUK
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
- ALTINAY DİNÇ
MUSALLA MEZARLIĞI
- NEVZAT ERATALAY
KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
- NİMET ZENGİN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- EMİNE EROĞLU
ULUIRMAK MEZARLIĞI
- ŞERİFE YILDIRIM
ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
- ALİ OSMAN PALAVAR
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- HALİL TOMUL
MUSALLA MEZARLIĞI
- MUSTAFA BOSTAN
KARAKEMAL MEZARLIĞI
- FATMA SAĞ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- AKİFE BOZKURT
HARMANCIK MEZARLIĞI
- GÜLLÜ ERKİP
MUSALLA MEZARLIĞI