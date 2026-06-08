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Konya'da bugün kimler vefat etti? 8 Haziran Pazartesi günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre8 Haziran Pazartesi günü 15 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 8 Haziran Pazartesi günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. RAHİM BAĞ
    KAĞNICILAR MEZARLIĞI
     
  2. AHMETALİ AYVAZ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  3. HEDİYE KARABİLGİN
    HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
     
  4. MUSTAFA ÖZBULDUK
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
     
  5. ALTINAY DİNÇ
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  6. NEVZAT ERATALAY
    KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
     
  7. NİMET ZENGİN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  8. EMİNE EROĞLU
    ULUIRMAK MEZARLIĞI
     
  9. ŞERİFE YILDIRIM
    ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
     
  10. ALİ OSMAN PALAVAR
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  11. HALİL TOMUL
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  12. MUSTAFA BOSTAN
    KARAKEMAL MEZARLIĞI
     
  13. FATMA SAĞ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  14. AKİFE BOZKURT
    HARMANCIK MEZARLIĞI
     
  15. GÜLLÜ ERKİP
    MUSALLA MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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