Konya Tabip Odası, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Gerçekleşen ziyarette sağlık hizmetleri ve mesleki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fatih Kara, misafirperverliklerinden dolayı Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve hizmet başkanlarına teşekkür etti.

Duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ise Konya Tabip Odası yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederken, Başkan Kara ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarete, Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Yavuz Altınbaş, Dr. Mustafa Başgümüş ve Doç. Dr. Özgür Balasar da katıldı.

