  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da 100 öğrenci vakıf geleneği için piknikte bir araya geldi

Konya'da 100 öğrenci vakıf geleneği için piknikte bir araya geldi

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın hayır şartları gereğince piknik düzenlendi.

Konya'da 100 öğrenci vakıf geleneği için piknikte bir araya geldi
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tarihi Kızılören Kandemir Hanı'nda düzenlenen etkinlikte 100 öğrenci bir araya geldi.

Programda, öğrenciler sınav dönemlerinin yorgunluğunu düzenlenen etkinlikle attı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kültürel ve sosyal etkinliklerle gönül bağı kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

AA

Bakmadan Geçme

Karatay'da vatandaş sordu, Başkan Kılca cevapladı
Karatay'da vatandaş sordu, Başkan Kılca cevapladı
Konyaspor'da karar haftası
Konyaspor’da karar haftası
Konya'da sahte içki üreticisine emniyetten darbe!
Konya'da sahte içki üreticisine emniyetten darbe!
Konya'da nefes kesen görsel şölen! Yağışlarla yeniden canlandı
Konya'da nefes kesen görsel şölen! Yağışlarla yeniden canlandı
Konya şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
Konya şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
Konya'da trafikte şov pahalıya patladı!
Konya'da trafikte şov pahalıya patladı!