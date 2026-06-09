Süper Lig takımında ayrılık

Eyüpspor, Atila Gerin ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımında ayrılık
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Eyüpspor, Teknik Direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığını duyurdu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Teknik Direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili külüpten yapılan açıklamada, "4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. 

Haber Merkezi

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